Звездные истории Дочь Климовой мечтает о МГИМО, а сын Михалковой - о ВГИКе
Звездные истории

Дочь Климовой мечтает о МГИМО, а сын Михалковой - о ВГИКе

Инна Федотова

У 11-классников началась самая волнительная пора: до ЕГЭ остались считаные дни

В этом году школу оканчивают сразу несколько наследников звезд. Большинство из них подают документы сразу в несколько вузов, но со специальностями все давно определились точно. 

Маша Кончаловская 

17-летняя дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского месяц назад впервые вышла на красную дорожку. Мария Кончаловская сопровождала маму на открытии ММКФ. А на прошлой неделе она попала в светскую хронику, объявив, что состоит в отношениях с парнем Никитой, который старше ее на 8 лет. Любовь Толкалина не препятствует роману дочери - актриса даже подписана на страницу ее бойфренда в соцсетях. 

Любовь Толкалина и Егор Кончаловский с дочерью Машей. Фото: Фролов М./КП.
Любовь Толкалина и Егор Кончаловский с дочерью Машей. Фото: Фролов М./КП.

Родители поддерживают будущую выпускницу Красносельского лицея и в выборе профессии. Маша будет поступать на факультет сценографии и театральной технологии Школы-студии МХАТ. Набирают сюда всего пять человек на бюджет и еще пять на платной основе. Руководители курса - главный художник по свету «Ленкома» Евгений Виноградов и главный художник по свету театра «Школа драматического искусства» Тарас Михалевский.

Для поступления нужны результаты ЕГЭ по русскому и литературе, но особенно важны два серьезных творческих испытания. Это живопись - абитуриент выполняет несколько рисунков по заданию, а также художественно-световое проектирование сценического пространства - нужно сделать макет из ватмана. Будет и экзамен-собеседование, где преподаватели оценят способности к созданию художественно-светового оформления спектаклей и концертов, и творческие работы абитуриента. 

Маша хорошо рисует и пару лет практикуется в театре. Любовь Толкалина руководит театром «Собор», а ее дочь создавала видеомэппинг для спектакля «Последняя русская царица» и других постановок. «Мне кажется, у Маши художественный дар: это великие родственники Суриков и Кончаловский через нее нам машут из глубины веков», - улыбается Любовь Толкалина. 

Ксения Иратова 

17-летняя Ксения Иратова мечтала стать врачом с детства. У девочки появлялись мысли выбрать творческую профессию и поступать на режиссера, но несколько лет назад она окончательно решила: будет хирургом. Ее родители, певица Алена Апина и режиссер и продюсер Александр Иратов, не возражали.

Алена Апина с дочкой Ксенией. Фото: Инстаграм
Алена Апина с дочкой Ксенией. Фото: Инстаграм.

Алена Апина во всех начинаниях рядом с дочкой, в Одинцовской лингвистической гимназии певица даже ставила спектакли с Ксенией и ее одноклассниками. Восемь лет Ксения занималась гимнастикой. Сейчас она усиленно готовится к экзаменам по химии, биологии и русскому, занимается на подготовительных курсах к ЕГЭ.

 

Девочка надеется поступить в Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Пирогова. В прошлом году конкурс на факультет лечебного дела был больше пяти человек на место. 

Лиза Хорошилова 

Дочь актрисы Екатерины Климовой и ее первого мужа, ювелира Ильи Хорошилова, готовится стать дипломатом и намерена поступить в МГУ или МГИМО.

Екатерина Климова с дочкой Лизой Хорошиловой. Фото: Инстаграм.
Екатерина Климова с дочкой Лизой Хорошиловой. Фото: Инстаграм.

В МГУ на специальность «международные отношения» сдают историю письменно и принимают результаты ЕГЭ по истории, русскому и иностранному языку. Бюджетных мест в этом году здесь всего 15, платных - 135. 

Сергей Баков 

У актрисы Анны Михалковой старший сын Андрей Баков уже год учится на экономическом в МГУ, а младший Сергей поступает в этом году. В отличие от брата он выбрал творческую специальность — «режиссер игрового кино и телефильма» во ВГИКе. На эту специальность заявлено 11 мест на бюджет и 17 - на платную основу. Придется сдавать творческий экзамен и предъявить результаты ЕГЭ по русскому и литературе.

Анна Михалкова с сыновьями Андреем и Сергеем. Фото Веленгурин В./КП.
Анна Михалкова с сыновьями Андреем и Сергеем. Фото Веленгурин В./КП.

Кстати, знаменитый дедушка Сережи, режиссер Никита Михалков, в 1963 году поступил в Театральное училище имени Щукина, но на четвертом курсе был отчислен за участие в киносъемках (тогда это запрещали) и перешел на второй курс режиссерского факультета ВГИКа. Родители Сергея поддерживают - Анна Михалкова говорила, что переживает за экзамены сильнее сына.

Вам может быть интересно:

В чем ходят учиться дети звезд в разных странах От Юдашкина до Терехова: какие платья выбирают дети звезд на выпускной Как дети звезд готовятся к ЕГЭ

Тэги:

Алена АпинаАнна Михалковадети звезддочь Толкалиной и КончаловскогоЕгор КончаловскийИлья Хорошиловклимова екатеринаЛюбовь Толкалина
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дочь Климовой мечтает о МГИМО, а сын Михалковой - о ВГИКе
Интересно?
Поделись с друзьями: