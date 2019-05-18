У 11-классников началась самая волнительная пора: до ЕГЭ остались считаные дни

В этом году школу оканчивают сразу несколько наследников звезд. Большинство из них подают документы сразу в несколько вузов, но со специальностями все давно определились точно.

Маша Кончаловская

17-летняя дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского месяц назад впервые вышла на красную дорожку. Мария Кончаловская сопровождала маму на открытии ММКФ. А на прошлой неделе она попала в светскую хронику, объявив, что состоит в отношениях с парнем Никитой, который старше ее на 8 лет. Любовь Толкалина не препятствует роману дочери - актриса даже подписана на страницу ее бойфренда в соцсетях.

Родители поддерживают будущую выпускницу Красносельского лицея и в выборе профессии. Маша будет поступать на факультет сценографии и театральной технологии Школы-студии МХАТ. Набирают сюда всего пять человек на бюджет и еще пять на платной основе. Руководители курса - главный художник по свету «Ленкома» Евгений Виноградов и главный художник по свету театра «Школа драматического искусства» Тарас Михалевский.

Для поступления нужны результаты ЕГЭ по русскому и литературе, но особенно важны два серьезных творческих испытания. Это живопись - абитуриент выполняет несколько рисунков по заданию, а также художественно-световое проектирование сценического пространства - нужно сделать макет из ватмана. Будет и экзамен-собеседование, где преподаватели оценят способности к созданию художественно-светового оформления спектаклей и концертов, и творческие работы абитуриента.

Маша хорошо рисует и пару лет практикуется в театре. Любовь Толкалина руководит театром «Собор», а ее дочь создавала видеомэппинг для спектакля «Последняя русская царица» и других постановок. «Мне кажется, у Маши художественный дар: это великие родственники Суриков и Кончаловский через нее нам машут из глубины веков», - улыбается Любовь Толкалина.

Ксения Иратова

17-летняя Ксения Иратова мечтала стать врачом с детства. У девочки появлялись мысли выбрать творческую профессию и поступать на режиссера, но несколько лет назад она окончательно решила: будет хирургом. Ее родители, певица Алена Апина и режиссер и продюсер Александр Иратов, не возражали.

Алена Апина во всех начинаниях рядом с дочкой, в Одинцовской лингвистической гимназии певица даже ставила спектакли с Ксенией и ее одноклассниками. Восемь лет Ксения занималась гимнастикой. Сейчас она усиленно готовится к экзаменам по химии, биологии и русскому, занимается на подготовительных курсах к ЕГЭ.

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Девочка надеется поступить в Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Пирогова. В прошлом году конкурс на факультет лечебного дела был больше пяти человек на место.

Лиза Хорошилова

Дочь актрисы Екатерины Климовой и ее первого мужа, ювелира Ильи Хорошилова, готовится стать дипломатом и намерена поступить в МГУ или МГИМО.

В МГУ на специальность «международные отношения» сдают историю письменно и принимают результаты ЕГЭ по истории, русскому и иностранному языку. Бюджетных мест в этом году здесь всего 15, платных - 135.

Сергей Баков

У актрисы Анны Михалковой старший сын Андрей Баков уже год учится на экономическом в МГУ, а младший Сергей поступает в этом году. В отличие от брата он выбрал творческую специальность — «режиссер игрового кино и телефильма» во ВГИКе. На эту специальность заявлено 11 мест на бюджет и 17 - на платную основу. Придется сдавать творческий экзамен и предъявить результаты ЕГЭ по русскому и литературе.

Кстати, знаменитый дедушка Сережи, режиссер Никита Михалков, в 1963 году поступил в Театральное училище имени Щукина, но на четвертом курсе был отчислен за участие в киносъемках (тогда это запрещали) и перешел на второй курс режиссерского факультета ВГИКа. Родители Сергея поддерживают - Анна Михалкова говорила, что переживает за экзамены сильнее сына.