Игорь Петренко принял участие в «Бессмертном полку» с детьми от Климовой

9 мая по всей России проходят памятные шествия под названием «Бессмертный полк» — граждане нашей страны вспоминают своих родственников, которые отдали жизнь или просто воевали за мирное небо над нашими головами.

В Москве во время акции были замечены такие известные личности, как Татьяна Васильева, Оксана Федорова, Даниил Спиваковский. И, конечно же, во главе шествия в столице шел президент РФ Владимир Путин вместе с актером Василием Лановым. Последний является одним из идеологов акции.

В акции «Бессмертный полк» также принял участие актер Игорь Петренко. Он пришел с портретами своих родственников не один, а с сыновьями Корнеем и Матвеем от Екатерины Климовой.

Петренко вспомнил, что один из его предков погиб на войне совсем юным — в 18 лет. Он был разведчиком на фронте, рассказал актер телеканалу «Россия 1».

Ранее портал Teleprogramma.pro публиковал большой материал ко Дню Победы, в котором собрал посты российских звезд в Instagram, посвященных празднику. Так, например, Елена Ваенга рассказала, что ее бабушка пережила блокаду Ленинграда, а дед был зенитчиком на фронте.