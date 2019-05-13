«Повезло Потапу»: Каменских продемонстрировала пышные формы в белоснежном белье

Настя Каменских около года занимается сольным творчеством. Однако Потап, который 13 лет выступал с ней в дуэте, продолжает не только музыкально поддерживать девушку, но и часто ее сопровождает на различных мероприятиях. Долгое время ходили слухи, что они не просто друзья, а пара. И в начале мая знакомая певицы проболталась, что влюбленные готовятся узаконить свои отношения уже в конце месяца. Пока ни Настя, ни Потап не прокомментировали поступившую информацию. Поклонники, тем временем, затаили дыхание и ждут долгожданного торжества.

Похоже, что Каменских продолжит держать интригу до последнего. Правда неделю назад она не сдержалась и трогательно поздравила возлюбленного в днем рождения, назвав его медвежонком. Обычно певица делилась достаточно откровенными снимками в микроблоге, но после слухов о свадьбе стала представать в целомудренных образах. Это удивило ее фанатов. Они потребовали, чтобы Настя вновь порадовала их пикантными кадрами.

Похоже, что артистка прислушалась к просьбам. На днях она опубликовала снимок, на котором позирует в полуобнаженном виде. В кадре Каменских стоит в комнате в белоснежном нижнем белье, склонившись над кроватью. Певица продемонстрировала свои аппетитные формы и в очередной раз опровергла слухи о беременности. «Повезло Потапу», — сразу отметили подписчики. Они пришли в восторг от подтянутого тела знаменитости.

«Самый красивый животик в Мире», «Как всегда шикарная!», «Это не женщина, это — мечта», «Вы же уже почти вышли замуж, а такие фотки на всю аудиторию», — прокомментировали пост фанаты. По всей видимости, Потам не выступает против того, чтобы его избранница показывала себя во всей красе. Тем временем в СМИ появляются все новые подробности предстоящего торжества. По последним сообщениям, Потап пригласил на свадьбу бывшую жену Ирину Горову. Возможно, что она будет подружкой невесты.