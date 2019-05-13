НОВОСТИ

«Повезло Потапу»: Каменских продемонстрировала пышные формы в белоснежном белье

По слухам, певица стала невестой и уже совсем скоро сыграет свадьбу с возлюбленным.

«Повезло Потапу»: Каменских продемонстрировала пышные формы в белоснежном белье
Настя Каменских. фото: instagram.com/kamenskux/

Настя Каменских около года занимается сольным творчеством. Однако Потап, который 13 лет выступал с ней в дуэте, продолжает не только музыкально поддерживать девушку, но и часто ее сопровождает на различных мероприятиях. Долгое время ходили слухи, что они не просто друзья, а пара. И в начале мая знакомая певицы проболталась, что влюбленные готовятся узаконить свои отношения уже в конце месяца. Пока ни Настя, ни Потап не прокомментировали поступившую информацию. Поклонники, тем временем, затаили дыхание и ждут долгожданного торжества.

Похоже, что Каменских продолжит держать интригу до последнего. Правда неделю назад она не сдержалась и трогательно поздравила возлюбленного в днем рождения, назвав его медвежонком. Обычно певица делилась достаточно откровенными снимками в микроблоге, но после слухов о свадьбе стала представать в целомудренных образах. Это удивило ее фанатов. Они потребовали, чтобы Настя вновь порадовала их пикантными кадрами.

Похоже, что артистка прислушалась к просьбам. На днях она опубликовала снимок, на котором позирует в полуобнаженном виде. В кадре Каменских стоит в комнате в белоснежном нижнем белье, склонившись над кроватью. Певица продемонстрировала свои аппетитные формы и в очередной раз опровергла слухи о беременности. «Повезло Потапу», — сразу отметили подписчики. Они пришли в восторг от подтянутого тела знаменитости.

«Самый красивый животик в Мире», «Как всегда шикарная!», «Это не женщина, это — мечта», «Вы же уже почти вышли замуж, а такие фотки на всю аудиторию», — прокомментировали пост фанаты. По всей видимости, Потам не выступает против того, чтобы его избранница показывала себя во всей красе. Тем временем в СМИ появляются все новые подробности предстоящего торжества. По последним сообщениям, Потап пригласил на свадьбу бывшую жену Ирину Горову. Возможно, что она будет подружкой невесты.

фото:.instagram.com/kamenskux/

Вам может быть интересно:

Потап выбрал экс-супругу в качестве подружки невесты на свадьбу с Каменских «Без одежды было лучше»: фанаты раскритиковали образ Насти Каменских На волне слухов о свадьбе Настя Каменских поделилась пикантными кадрами

Тэги:

Настя КаменскихНастя Каменских фотооткровенная фотосессияоткровенные фотоПотап и Настя Каменских
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Повезло Потапу»: Каменских продемонстрировала пышные формы в белоснежном белье
Интересно?
Поделись с друзьями: