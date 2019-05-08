«Лешенька, медвежонок»: Каменских поздравила жениха с днем рождения

Настя Каменских уже около года строит сольную карьеру. Однако Потап по-прежнему рядом с ней. Он является продюсером и пишет песни для звезды. На протяжении 13 лет существования их дуэта ходили слухи, что они не просто дружеский тандем, но и пара. Роман артистам не приписывал только ленивый. Однако на днях подруга певицы Людмила Голубицкая взволновала общественность новостью о том, что Потап и Настя готовятся к свадьбе.

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По словам девушки, влюбленные узаконят отношения уже в конце мая в Киеве. Пока эту информацию никто из артистов не подтвердил. Каменских хранит молчание, но продолжает дразнить фанатов пикантными фото. Накануне она поделилась видео, на котором запечатлена без одежды. В таком виде она предстала на съемках клипа на лирическую композицию «Обiцяю». Правда, даже на откровенные кадры фанаты отреагировали менее эмоционально, чем на слухи о предстоящей свадьбе.

Теперь Настя дала новый повод поговорить о ее отношениях с Алексеем Потапенко (настоящее имя Потапа. — Прим. ред.). Она обратилась к артисту, так как он отмечает день рождения. Девушка трогательно поздравила его, записав видеообращение.

«Леша, Лешанька, Биг По, Пошечка, медвежонок, мишка, медведь, самый добрый на свете человек, я так долго готовилась и сочинила для тебя песню. Песню на белые стихи», — произнесла артистка.

Она эмоционально напела поздравительные слова имениннику. «Я так счастлива, что ты есть у нас у всех! Потому, что с тобой мир сразу становится ярче, добрее, прикольнее, веселее, интереснее и ПОшнее! Я так тобой горжусь и тащусь от всего что ты делаешь», — написала в комментариях Каменских. Потап сразу отреагировал на необычный подарок. Он признался, что песня девушки стала его любимой. Поклонники в свою очередь присоединились к поздравлениям. Они уже ждут, когда артисты публично объявят себя парой.