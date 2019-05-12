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Потап выбрал экс-супругу в качестве подружки невесты на свадьбу с Каменских

Звездный дуэт собирается отправиться в медовый месяц сразу после торжества, которое пройдёт в конце мая.

Потап выбрал экс-супругу в качестве подружки невесты на свадьбу с Каменских
Потап и Настя Каменских. фото: globallookpress

Потап и Настя Каменских после более 13 лет совместных выступлений решили перейти на новый уровень отношений. Появились слухи о том, что известная пара решили пожениться. Гость бракосочетания сообщил, что свадьба состоится 23 мая.

Артисты пока держат в тайне подробности торжества. Однако инсайдер поделился подробностями с украинским порталом Clutch. Алексей Потапенко пригласил на торжество экс-супругу Ирину Горовую. Анонимный источник уверен, что бывшая жена будет подружкой невесты.

Сразу после бракосочетания молодожёны отправятся в свадебное путешествие. Пара будет отдыхать во время медового месяца до 3 июня. Перед мероприятием Потап и Настя Каменских решили всерьёз заняться спортом. Это объясняет, почему певец скинул более 10 килограммов за последние несколько месяцев.

Напомним, звездный дуэт подтвердил романтические отношения в феврале. Потап стал участником программы «Лига смеха». Телеведущая Ольга Полякова спросила у артиста, что происходит между ним и Настей Каменских. Он смутился, но признался, что «мутит» с коллегой.

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Потап выбрал экс-супругу в качестве подружки невесты на свадьбу с Каменских
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