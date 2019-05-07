На волне слухов о свадьбе Настя Каменских поделилась пикантными кадрами

Несколько дней назад Анастасия Каменских отметила день рождения. Певице исполнилось 32 года. Уже длительное время она строит сольную карьеру, но продолжает общаться с Потапом. Собственно, все годы существования их дуэта не утихали слухи о том, что коллег связывает не только дружба. А на днях подруга певицы Людмила Голубицкая подлила масла в огонь, заявив, что влюбленные готовятся к свадьбе, которая состоится в конце месяца в Киеве.

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Сама Каменских пока не подтвердила эту информацию. Однако пару недель назад она выпустила провокационный клип на песню «Обiцяю». В романтической композиции девушка повествует о своих чувствах и обещает любить вечно: «Я тебе обещаю, обе-обещаю — быть тебе морем, небо будет звездным». В ролике же Настя предстала в образе невинной девушки. В некоторых кадрах она предстает обнаженной.

Накануне в соцсети артистка не постеснялась поделиться видео с бэкстейджа. На них поклонники увидели Каменских почти без одежды.

Слухи о скорой свадьбе захватили все внимание фанатов звезды. «Поздравляю со свадьбой. Любовь фотает?», «Поздравляю со свадьбой», «Это правда, что вы с Потапом женитесь?», «Вот это новость. Это правда про свадьбу?» — интересуются на перебой пользователи, но девушка хранит молчание. Напомним, что не так давно Каменских заподозрили в беременности. Эту информацию она пока тоже не опровергла. Поклонникам остается лишь набраться терпения, чтобы дождаться бракосочетания артистов, если оно действительно будет.