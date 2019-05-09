НОВОСТИ

Последние слова Сергея Доренко: журналист писал в соцсетях за четыре часа до смерти

Известного журналиста не стало в День Победы.

Последние слова Сергея Доренко: журналист писал в соцсетях за четыре часа до смерти
Сергей Доренко / facebook.com/rasstriga

Печальная новость омрачила День Победы для всех поклонников и близких Сергея Доренко — журналист покинул нас на 60-м году жизни.

Главному редактору радиостанции «Говорит Москва» стало плохо во время езды на мотоцикле на Земляном валу в российской столице, после чего его транспортное средство опрокинулось и ударилось о бетонное ограждение.

Однако причиной смерти Сергея Леонидовича стало вовсе не ДТП, а потеря сознания в результате клинической смерти прямо в дороге. Скорее всего, Доренко стало плохо с сердцем. Врачи сделали все возможное, но не смогли его спасти.

Стоит отметить, что за четыре часа до смерти журналист сделал последнюю запись в своем Telegram-канале «Расстрига». Публикации Доренко 9 мая были связаны с празднованием Дня Победы в России и парадом.

Свои соболезнования в связи со смертью Сергея Леонидовича уже выразили мэр Москвы Сергей Собянин, Станислав Садальский, Виталина Цымбалюк-Романовская, Дмитрий Губерниев и многие другие.

Также в Сети появилось последнее видео с участием Доренко, которое было сделано в загородном доме у его приятеля — китаеведа Бронислава Виногородского.

Вам может быть интересно:

«Ну, что, отличная смерть, все красиво»: Александр Невзоров отреагировал на кончину Сергея Доренко «Искал свое амплуа»: политики и журналисты вспоминают Сергея Доренко Сергея Доренко похоронят на Троекуровском кладбище

Тэги:

Сергей Доренкосмертьсоцсетиумер Сергей Доренко
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Последние слова Сергея Доренко: журналист писал в соцсетях за четыре часа до смерти
Интересно?
Поделись с друзьями: