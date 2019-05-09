Последние слова Сергея Доренко: журналист писал в соцсетях за четыре часа до смерти

Известного журналиста не стало в День Победы.

Печальная новость омрачила День Победы для всех поклонников и близких Сергея Доренко — журналист покинул нас на 60-м году жизни.

Главному редактору радиостанции «Говорит Москва» стало плохо во время езды на мотоцикле на Земляном валу в российской столице, после чего его транспортное средство опрокинулось и ударилось о бетонное ограждение.

Однако причиной смерти Сергея Леонидовича стало вовсе не ДТП, а потеря сознания в результате клинической смерти прямо в дороге. Скорее всего, Доренко стало плохо с сердцем. Врачи сделали все возможное, но не смогли его спасти.

Стоит отметить, что за четыре часа до смерти журналист сделал последнюю запись в своем Telegram-канале «Расстрига». Публикации Доренко 9 мая были связаны с празднованием Дня Победы в России и парадом.

Свои соболезнования в связи со смертью Сергея Леонидовича уже выразили мэр Москвы Сергей Собянин, Станислав Садальский, Виталина Цымбалюк-Романовская, Дмитрий Губерниев и многие другие.

Также в Сети появилось последнее видео с участием Доренко, которое было сделано в загородном доме у его приятеля — китаеведа Бронислава Виногородского.