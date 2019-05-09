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В Сети появилось последнее видео с Доренко, сделанное в загородном доме у друга

Журналист, судя по всему, отдыхал у известного китаеведа Бронислава Виногродского.

В Сети появилось последнее видео с Доренко, сделанное в загородном доме у друга
Сергей Доренко/globallookpress.com

В Сети появилось последнее видео с Сергеем Доренко. В День Победы он отдыхал у своего друга, популярного китаеведа Бронислава Виногродского. На кадрах можно увидеть Доренко, который стоит около своего мотоцикла. При этом он собирается куда-то уезжать. Тележурналист нажимает на гашетку газа у своего мотоцикла. Кстати, известно, что его он купил меньше месяца назад, сообщает канал «РЕН-ТВ».

Сергей Доренко скончался в центре столицы после падения с мотоцикла. У журналиста неожиданно остановилось сердце. Главному редактору радиостанции «Говорит Москва» было всего 59 лет. Все его друзья и знакомые говорят, что он был в последнее время в прекрасном расположении духа.

Между тем сейчас звучат различные версии гибели Сергея Доренко. Не исключено, что причиной смерти стало отравление. Такое предположение выдвинул популярный актер Станислав Садальский. При этом он не стал уточнять, кто конкретно может быть причастен к этому.

Сергей Доренко был одним из самых известных российских журналистов последних десятилетий. При этом все отмечали, что он обожал мотоциклы.

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Бронислав ВиногродскийСергей ДоренкоСтанислав Садальскийумер Сергей Доренко
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В Сети появилось последнее видео с Доренко, сделанное в загородном доме у друга
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