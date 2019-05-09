Цымбалюк-Романовская считает, что Доренко влиял на мышление нескольких поколений

Экс-супруга актера Армена Джигарханяна заявила, что такие люди рождаются очень редко.

Известная пианистка, бывшая супруга актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская в Instagram высказалась в связи со смертью Сергея Доренко. «Как редко рождаются люди, которые могут влиять на мышление нескольких поколений. И как невыносимо осознавать, что больше никогда… Сергей Доренко», — заявила она.

Отметим, что тележурналист Сергей Доренко скончался на шестидесятом году жизни. Он обожал мотоциклы. В День Победы он ехал по центру Москвы на своем «железном коне». Неожиданно журналист потерял управление. У него не выдержало сердце.

Отметим, что в связи со смертью Сергея Доренко уже высказались многие известные журналисты, а также звезды шоу-бизнеса. Все они находятся в шоке от случившейся трагедии. Беды, по их словам, ничего не предвещало.

Сергей Доренко – главный редактор радиостанции «Говорит Москва». Он родился в 1959 году в Керчи. Переехал в Москву и окончил РУДН в 1982 году. Работал обозревателем и ведущим на телеканалах ВГТРК, РТР и НТВ.