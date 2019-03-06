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Россияне увидят скандальный докфильм о домогательствах Майкла Джексона на Первом канале

«Покидая Неверленд» рассказывает историю двух мужчин, которые в детстве пострадали от короля поп-музыки.

Россияне увидят скандальный докфильм о домогательствах Майкла Джексона на Первом канале
Майкл Джексон. фото: globallook

Из-за документального фильма «Покидая Неверленд» (Leaving Neverland) разразился скандал ещё до его премьеры на фестивале «Санденс» — полиция была уверена, что во время показа начнутся беспорядки. Кинокартина обвиняет любимца публики Майкла Джексона в педофилии и растлении несовершеннолетних. Поклонники короля поп-музыки выступают против фильма, родственники известного певца называют картину «публичным линчеванием».

На ранчо "Неверленд" у Майкла Джексона было всё, чтобы привлечь внимание детей, в том числе карусели. фото: globallook
На ранчо «Неверленд» у Майкла Джексона было всё, чтобы привлечь внимание детей, в том числе карусели. фото: globallook

После премьеры на «Санденс» канал НВО, который выпускает «Игру престолов», анонсировал выход фильма 3 и 4 марта. Представители Майкла Джексона подали иск в суд на канал и требуют 100 миллионов долларов компенсации, но НВО не отказался от показа документального фильма. Родственники певца были готовы отвлечь зрителей эксклюзивным показом выступлений Майкла Джексона вместо «Покидая Неверленд», однако общественность начала реагировать на обвинения: сначала «Би-би-си», а потом и другие радиостанции по всему миру начали бойкотировать треки короля поп-музыки.

Фильм «Покидая Неверленд» рассказывает истории двух мужчин, которые в детстве подверглись насилию со стороны Майкла Джексона. Джеймс Сейфчак познакомился с певцом на съёмках рекламы Pepsi в 1986 году, и они стали близкими друзьями. Уэйд Робсон выиграл в 5 лет танцевальный конкурс, и Майкл Джексон пригласил его к себе. Оба мальчика отдыхали на ранчо певца «Неверленд» (Нетландия), где исполнялись детские мечты: много игрушек, игр, каруселей и сладостей.

По словам потерпевших и их родственников, Майкл Джексон вошёл в доверие к семьям мальчиков, и те стали оставаться на ранчо с ночёвкой. Уэйд Робсон столкнулся с насилием в 7 лет, Джеймс Сейфчак – в 10 лет. Певец внушил страх мальчикам, поэтому те молчали на протяжении нескольких десятилетий, а также выступали в защите певца во время судебного процесса над Майклом Джексоном, когда его впервые обвинили в растлении несовершеннолетнего.

Премьера фильма «Покидая Неверленд» в России состоится 15 и 16 марта в 00:15 на Первом канале.

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Россияне увидят скандальный докфильм о домогательствах Майкла Джексона на Первом канале
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