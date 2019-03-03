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«Би-би-си» снимает с эфира песни Майкла Джексона из-за новых обвинений в педофилии

Композиции исчезли из ротации в преддверии появления скандального фильма.

«Би-би-си» снимает с эфира песни Майкла Джексона из-за новых обвинений в педофилии
Майкл Джексон / Global Look Press

Входящая в холдинг «Би-би-си» радиостанция Radio 2 сняла с эфира композиции Майкла Джексона после очередной порции обвинений певца в растлении малолетних.

Как пишет The Sunday Times, песни артиста «тихо ушли» из ротации радиостанции в преддверии появления на телевидении разоблачительного документального фильма о личной жизни музыканта и о его нестандартных отношениях с детьми.

В кинокартине под названием «Покидая Неверленд» несколько человек должны рассказать о том, что певец применял к ним сексуальное насилие в детстве.

Ранее мы писали, что представители Джексона подали в суд на канал HBO, который в конце февраля опубликовал трейлер фильма о том, как музыкант растлевал малолетних. Наследники певца назвали картину клеветой и намерены отсудить у телеканала 100 миллионов долларов.

Напомним, Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года в своем поместье в Калифорнии.

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Тэги:

документальный фильмМайкл Джексонпедофилия

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«Би-би-си» снимает с эфира песни Майкла Джексона из-за новых обвинений в педофилии
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