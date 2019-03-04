Родственники Майкла Джексона воюют с докфильмом о домогательствах певца концертными видео

Семья поп-короля анонсировала выход роликов с концертами в Бухаресте и на стадионе Уэмбли во время показа скандального фильма на НВО.

Выход скандального фильма «Покидая Нетландию» (Leaving Neverland) о растлении несовершеннолетних вызвал бурю противоположных эмоций у общественности. Пока поклонники называют фильм клеветой, а родственники знаменитого певца сравнивают его с публичным линчеванием, канал НВО, известный выпуском сериала «Игра престолов», решился показать документальный фильм 3 и 4 марта.

Семья Майкла Джексона в ответ подала иск в суд на $100 млн из-за того, что канал порочит имя покойного артиста. Не смотря на то, что у Джексонов с каналом был контракт, который в том числе запрещал унижать поп-певца, НВО не отказался от планов показать «Покидая Нетландию». Тем временем радиостанция Radio 2, входящая в холдинг ВВС, сняли с эфира песни Майкла Джексона из-за обвинения в домогательствах.

В ответ родственники Майкла Джексона решили отвлечь зрителей от скандального фильма: в официальных аккаунтах певца они анонсировали записи с концертов поп-короля. Выступление в Бухаресте опубликовали 3 марта на Youtube-канале, 4 марта появится видео концерта на стадионе Уэмбли в Великобритании. В официальном аккаунте в Twitter сообщается, что видео будут доступны ограниченное время. Видео на канале появляются как раз тогда, когда НВО транслирует докфильм «Покидая Нетландию».