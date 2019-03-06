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Радиостанции по всему миру убирают из эфира песни Майкла Джексона после скандального докфильма

Медиахолдинги продолжают бойкотировать творчество короля поп-музыки из-за обвинений в растлении несовершеннолетних.

Радиостанции по всему миру убирают из эфира песни Майкла Джексона после скандального докфильма
Майкл Джексон. фото: globallook

Скандальный документальный фильм «Покидая Нетландию» или «Покидая Неверленд» (Leaving Neverland) стал настоящий сенсацией. После показа киноленты на фестивале «Санденс» публика не знала, как реагировать на громкое заявление: Майкл Джексон, король поп-музыки и любимец миллионов растлевал мальчиков. Родственники певца назвали фильм «публичным линчеванием». После того, как канал НВО, который создал «Игру престолов», показал документальный фильм 3 и 4 марта, представители Майкла Джексона подали в суд на канал и требуют в качестве моральной компенсации $100 млн.

Некоторые фанаты встали на сторону певца, обвиняя фильм в недостатке доказательств. Другие приняли сторону Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака, которые в возрасте 7 и 10 лет работали в подтанцовке Майкла Джексона и некоторое время жили на его ранчо «Нетландия» (Neverland). Фильм рассказывает об их пребывании в доме певца, домогательствах и запугивании с его стороны.

«Майкла Джексона в настоящее время нет в плейлистах радиостанций MediaWorks. Это отражение нашей аудитории и ее предпочтений — наша работа заключается в том, чтобы наши радиостанции исполняли музыку, которую люди хотят услышать», — передают слова директора компании по радио Леона Вратта Independent.

Реакция СМИ последовала незамедлительно. Радиостанция Radio 2, которая входит в холдинг «Би-би-си», тихо исключила песни короля поп-музыки из ротации. Позже компания оправдывалась, что это вышло случайно, а не намеренно, но теперь четыре радиостанции Канады решили отказаться от треков Майкла Джексона после выхода документального фильма. К ним присоединились радиостанции Новой Зеландии.

 

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Радиостанции по всему миру убирают из эфира песни Майкла Джексона после скандального докфильма
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