Радиостанции по всему миру убирают из эфира песни Майкла Джексона после скандального докфильма

Скандальный документальный фильм «Покидая Нетландию» или «Покидая Неверленд» (Leaving Neverland) стал настоящий сенсацией. После показа киноленты на фестивале «Санденс» публика не знала, как реагировать на громкое заявление: Майкл Джексон, король поп-музыки и любимец миллионов растлевал мальчиков. Родственники певца назвали фильм «публичным линчеванием». После того, как канал НВО, который создал «Игру престолов», показал документальный фильм 3 и 4 марта, представители Майкла Джексона подали в суд на канал и требуют в качестве моральной компенсации $100 млн.

Некоторые фанаты встали на сторону певца, обвиняя фильм в недостатке доказательств. Другие приняли сторону Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака, которые в возрасте 7 и 10 лет работали в подтанцовке Майкла Джексона и некоторое время жили на его ранчо «Нетландия» (Neverland). Фильм рассказывает об их пребывании в доме певца, домогательствах и запугивании с его стороны.

«Майкла Джексона в настоящее время нет в плейлистах радиостанций MediaWorks. Это отражение нашей аудитории и ее предпочтений — наша работа заключается в том, чтобы наши радиостанции исполняли музыку, которую люди хотят услышать», — передают слова директора компании по радио Леона Вратта Independent.

Реакция СМИ последовала незамедлительно. Радиостанция Radio 2, которая входит в холдинг «Би-би-си», тихо исключила песни короля поп-музыки из ротации. Позже компания оправдывалась, что это вышло случайно, а не намеренно, но теперь четыре радиостанции Канады решили отказаться от треков Майкла Джексона после выхода документального фильма. К ним присоединились радиостанции Новой Зеландии.