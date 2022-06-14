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Позируют в обнимку: Подольская засняла подросших сыновей Преснякова в храме

Певица поделилась трогательными фото с детьми.

Позируют в обнимку: Подольская засняла подросших сыновей Преснякова в храме
Наталья Подольская. Фото: Global Look Press

Наталья Подольская является известной певицей. Она не скрывает, что ее жизнь изменилась, когда ей довелось встретить Владимира Преснякова. Недавно пара отметила годовщину отношений.

Они не только порой вместе выступают и выходят в свет, но и дома делят обязанности. Артистка может приготовить ужин, а ее муж с радостью гуляет с детьми.

Не так давно Подольская отметила свое 40-летие. Она также смогла отдохнуть в Италии. А теперь певица снова почти все время проводит с семьей.

Ее старший наследник Артемий сломал ногу, но это не мешает ему наслаждаться маленькими радостями. Накануне Наталья засняла, как семилетний мальчик катается на маленьком квадроцикле по двору.

«Главное не унывать», — отметила звезда.

А вот 14 июня звездная семья отправилась в церковь. Подольская засняла сыновей, которые присели на скамейку. Артемий обнимал годовалого брата, который был в принтованном костюме.

«С Троицей», — поздравила певица подписчиков.

Многие восхитились трогательным кадром. Поклонники отметили, что старший сын очень похож на отца, а вот младший — на маму. «Какие классные», «Ой, парни у вас крутые», «Так мило», «Ваня просто ангел белокурый», «Какие они уже большие», «Тема молодец, вообще не унывает», — прокомментировали кадры подписчики.

Артемий и Иван Пресняковы. Фото: соцсети

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