Позируют в обнимку: Подольская засняла подросших сыновей Преснякова в храме

Наталья Подольская является известной певицей. Она не скрывает, что ее жизнь изменилась, когда ей довелось встретить Владимира Преснякова. Недавно пара отметила годовщину отношений.
Они не только порой вместе выступают и выходят в свет, но и дома делят обязанности. Артистка может приготовить ужин, а ее муж с радостью гуляет с детьми.
Не так давно Подольская отметила свое 40-летие. Она также смогла отдохнуть в Италии. А теперь певица снова почти все время проводит с семьей.
Ее старший наследник Артемий сломал ногу, но это не мешает ему наслаждаться маленькими радостями. Накануне Наталья засняла, как семилетний мальчик катается на маленьком квадроцикле по двору.
«Главное не унывать», — отметила звезда.
А вот 14 июня звездная семья отправилась в церковь. Подольская засняла сыновей, которые присели на скамейку. Артемий обнимал годовалого брата, который был в принтованном костюме.
«С Троицей», — поздравила певица подписчиков.
Многие восхитились трогательным кадром. Поклонники отметили, что старший сын очень похож на отца, а вот младший — на маму. «Какие классные», «Ой, парни у вас крутые», «Так мило», «Ваня просто ангел белокурый», «Какие они уже большие», «Тема молодец, вообще не унывает», — прокомментировали кадры подписчики.
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