Стильная пара: Подольская в юбке плиссе и жакете на запах предстала в объятиях Преснякова

Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. Она может похвастаться тем, что не только построила успешную карьеру, но и создала крепкую семью.

Артистка не скрывает, что любит проводить время с родными. Она счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. У них подрастают сыновья: Артемий и Иван. Старший наследник недавно отметил свое семилетие.

Обычно Наталья совмещает работу и материнство. Однако паре порой удается побыть вдвоем. Если накануне певица вышла в свет с сестрой, то теперь она в компании мужа предстала на фотосессии.

Она облачилась в юбку плиссе с принтом и белый жакет без рукавов. Лук дополнили белые кеды. Подольская оказалась в объятиях Преснякова, который предстал в брюках и клетчатой рубашке.

В какой-то момент певица стала кружиться и танцевать. Они продемонстрировали семейную идиллию. Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. «Какие классные», «Можно любоваться бесконечно», «Ну просто милышки», «Наталья, вы прям леди», «Это безумно красиво», «Ох, ждем фотографии», «Вы идеальная пара, как ни крути», — прокомментировали пост подписчики.

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