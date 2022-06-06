Стильная семья: Подольская в белоснежных брюках клеш с Пресняковым предстала на вечеринке в честь сына

5 июня супруги устроила праздник в честь семилетия Артемия. Они позвали гостей на вечеринку.

Наталья Подольская является популярной певицей. Она уже много лет выступает на сцене. Певица не скрывает, что любит проводить время с семьей.

Она накануне отпраздновала 17 лет отношений с Владимиром Пресняковым, из которых они состоят в браке целых 12 лет. Артистка подарила ему двоих наследников — Артемия и Ивана. Малыши каждый год путешествуют с родителями.

А вот 5 июня Наталья отпраздновала день рождения старшего сына. В его честь была организована вечеринка. Певица смогла собрать друзей именинника. Их развлекал ведущий и аниматоры.

Примечательно, что артистка облачила сыновей в одинаковые наряды: джинсы скинни и белые футболки. Сама Подольская покрасовалась в белоснежных брюках клеш и топе с высоким воротом. Наряд подчеркнул ее тонкую талию.

Пресняков щегольнул в футболке Burberry. Вся семья оделась в одном стиле. Артемий играл и веселился. Кульминацией вечера стал торт, который выкатили на тележке. Друзья помогли ему задуть свечи.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Многие осыпали звездную пару комплиментами. «Какие классные», «Ой, мальчики просто красавцы», «Какой у вас стильный лук», «Артемий так быстро растет», «У вас чудесные сыновья», «Как он похож на папу», «А Ваня все сидит у вас на руках», «Какой круто праздник», — стали писать подписчики.

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