«Очень красивая»: Кудрявцева в платье с принтом «мильфлер» предстала с дочкой на концерте

Телеведущая оказалась на выступлении Кати Гордон в Сочи, которая спела со своим маленьким сыном.

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Многие знают ее, как ведущую шоу «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись».

Примечательно, что она часто общается с артистами, но о свой жизни обычно умалчивает. Блондинка счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. У пары подрастает дочка Мария, которой всего три года.

Этим летом Кудрявцева устроила себе отпуск. Она приехала в Сочи с семьей. Большую часть времени телеведущая гуляет с дочкой и водит ее в бассейн.

Кроха любит наряжаться и благодаря урокам в садике хвастается знаниями английского языка. На этот раз вечером Лера отправилась на представление, где также спела ее подруга Катя Гордон с маленьким сыном Серафимом.

Телеведущая облачилась в платье с принтом мильфлер на запах. На ее коленках сидела маленькая маша в юбке и футболке.

«Я в твоем телефоне в красной футболке», — заметила девочка. «Очень красивая», — сказала ей мама.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие осыпали их комплиментами. «Какие милашки», «Классные», «Лера, вы вообще не стареете», «А дочка любит комплименты», «Какие две красотки», «У вас там шикарный вечерок», «Как приятно на вас смотреть», «Как быстро растут дети», — прокомментировали пост подписчики.

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