Красивущие глазки: Кудрявцева запечатлела повзрослевшую дочку в юбке в ромашку

Телеведущая решила поделиться снимком с Марией Макаровой. Они отдыхают в санатории.

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она уже давно работает на телевидении. Блондинка прославилась еще в юности, когда стал вести музыкальные чарты.

Свою личную жизнь она смогла построить только 10 лет назад, когда повстречала хоккеиста Игоря Макарова. Влюбленные счастливы вместе и воспитывают дочку Марию.

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Недавно Кудрявцева улетала отдыхать в Сочи. Она проводит время не только с мужем и наследницей, но и своими друзьями. Катя Гордон познакомила малышку Марию со своим сыном Серафимом.

Они быстро подружились. Дочка телеведущая наряжается на отдыхе и все чаще спорит с мамой. На этот раз Лера запечатлела ее в футболке с принтом и голубой мини-юбке в ромашку. Сандалии дополняли ее лук.

Они проводят время в санатории. Лера успевает ходить на процедуры и водить наследницу в бассейн. Поклонники восхитились тем, как выросла ее наследница. «Ох, эти красивущие глазки», «Солнышко ясное», «Мария подросла прям», «Чудо чудесное», «Мамина красотка», «Куколка», «Она потрясающая», «Такая она красотка милая», — прокомментировали пост подписчики.

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