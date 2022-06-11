«Ну Маш, чтобы я слышала»: Кудрявцева засняла, как стесняющаяся дочка заговорила на английском языке

Телеведущая проводит отпуск с Марией в Сочи. Но даже на отдыхе девочка не забывает про учебу.

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она большую часть времени проводит на съемках. Зрители знают ее благодаря передачам «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион».

Она общается с именитыми артистами. Примечательно, что свободное время блондинка посвящает семье. Недавно она отметила годовщину отношений с Игорем Макаровым.

А теперь Лера отдыхает с дочкой Марией в Сочи. Там ей не дает скучать подруга Катя Гордон. Более того, к ней приезжал Сергей Лазарев, с которым телеведущая провела один вечер.

В соцсетях она часто делится кадрами с подросшей дочкой. Кроха находит общий язык с животными, любит наряжаться. На этот раз Кудрявцева засняла, как девочка ранним утром рассказывает ей текст на английском языке. При этом сначала малышка стеснялась.

«Давай, рассказывай! Ну расскажи! Ну Маш, чтобы я слышала. Ты запомнила? Садись, рассказывай громко», — сказала звезда.

Мария набралась смелости и рассказала, как отдыхает и купается.

«А что валяешься? Молодец!» — похвалила ее мама.

Они отправились на завтрак, где Мария полакомилась курочкой. Примечательно, что девочка давно научилась кушать самостоятельно. Поклонники восхитились тем, как у Леры воспитана дочка и ее способностям в три года.

«Ну она молодец!», «Ох, я так не могу», «Машка просто красавица», «Ловко она говорит, даже слова все понятны», «Она развита не по годам», «Лера, вы чудесная мама», — прокомментировали пост подписчики.

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