Долина в полупрозрачной тунике появилась на вечеринке в честь 90-летия отца Киркорова

На празднике также отметились Владимир Винокур, Наташа Королева и другие селебрити.

Не так давно Филипп Киркоров отпраздновал 55-летие. Он дал несколько концертов, которые прошли с аншлагами. Теперь король отечественной эстрады закатил вечеринку весть отца Бедроса Киркорова, которому исполнилось 90 лет.

Несмотря на то, что болгарский артист весной бывал в больнице, на празднике он выглядел бодро и свежо, отметили гости.

больше по теме Лариса Долина в льняном костюме и без макияжа спела дома с Мари Краймбрери Певица согласилась дать уроки вокала молодой популярной исполнительнице.

На праздник приехали многие друзья: Владимир Винокур, Наташа Королева. Сидела за столом и Лариса Долина, которая в последнее время едва находит свободную минутку.

Она накануне занималась вокалом с Мари Краймбрери, а также успела повеселиться с Егором Дружининым за городом во время застолья. На этот раз Лариса Александровна в элегантном черном наряде со струящейся полупрозрачной туникой щегольнула на вечеринке.

66-летняя артистка затмила многих более молодых коллег. На сцене теплые слова в адрес именинника говорил Киркоров и гости. А Долина рассказала, что он прекрасно выглядит для своего возраста. Она приготовила для него подарок.

«Я купила ему очень красивые очки из новой коллекции. Он красивый, талантливый, одухотворенный, харизматичный! И сейчас такой! Бедрос такой человек, который не может не оставить свой след, с кем бы он не познакомился» — сказала звезда.

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