Когда белый не полнит: Клава Кова в облегающем комбинезоне на молнии свела с ума фанатов

Клава Кока является известной исполнительницей. За последние пять лет она стала одной из самых популярных певиц в стране среди молодежи. Блондинка уже записала хиты с Нилетто и Александром Реввой.

Более того, она не боится экспериментировать с образами. Недавно артистка щегольнула на гастролях в юбке-пачке, а для клипа примерила плюшевый наряд.

В свои 25 лет Клава не перестает следить на фигурой. Она не скрывает, что мечтает встретить свою любовь. А пока певица без стеснения демонстрирует свои прелести.

На этот раз она поделилась кадром из гримерки, где предстала в белоснежном костюме на молнии. Облегающий наряд дополнили открытые ботильоны и очки. Лук она завершила прической в стиле 2000-х годов.

«Гримерка стайл, костюм супермена», — заявила звезда.

Поклонники были сражены тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. «Ого круто», «Шикарная», «Уф какая! Космос», «Женщина-кошка», «Такая стройняшка», «Выглядишь так круто, что сводишь с ума», «Ой, Клава! Это просто бомба», «Не помню, чтобы наряд так идеально сидел на фигуре», «Ты прям Лилу — наш пятый элемент», — прокомментировали кадр подписчики.

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