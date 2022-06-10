Вся плюшевая: Клава Кока в трикотажной мини-юбке и топе засветила свои прелести

Клава Кока является одной из самых известных молодых исполнительниц. Она выпустила множество хитов, спев дуэтом с Нилетто и Александром Реввой. На этом блондинка останавливаться не собирается.

Она уже заработала целое состояние, поэтому не только купила квартиру, но и недавно устроила себе отпуск в Исландии. Фанаты также восхищаются ее стилем.

Кока любит необычные наряды. Она может выйти на сцену в юбке-пачке и чулках. Певица часто тренируется, так как старается держать себя в форме. Накануне она покрасовалась дома в шортах.

На этот раз артистка предстала в трикотажном костюме с топом и мини-юбкой салатового цвета. Клава распахнула куртку, показав свой мягкий живот и другие прелести.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие были сражены ее образом для съемок в клипе. «Просто крутая», «Ой вся плюшевая», «Где ты только берешь такие наряды?», «Очень красивый животик», «да, неоновые цвета тебе идут», «Просто космическая дива», «Ох, вот это наряд! Ты прям сбежала с обложки», — прокомментировали кадры подписчики.

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