«Вот это вид сзади»: Клава Кока в юбке-пачке сразила поклонников своими формами

Певица в дерзком образе выступила в Челябинске. Ее осыпали комплиментами.

Клава Кока не так давно строит карьеру в шоу-бизнесе, но уже добилась больших высот. Она частая гостья на премиях и фестивалях.

Певица пела с Александром Реввой и Нилетто, а ее клипы набирают миллионы просмотров. Ей нравится тратить гонорары на одежду, недвижимость и путешествия. Если весной она отдыхала в Исландии, то теперь гастролирует по России.

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Каждый раз Клава предстает в новых образах. Она не скрывает, что любит проводить время на сцене и заряжать публику.

Если на днях певица покрасовалась в брюках и топе, то теперь она предстала в юбке-пачке и чулках в сетку. Наряд позволил ей блеснуть не только ногами, но и изящными бедрами. А вот мягкий живот она едва спрятала.

Поклонники не только тепло приняли звезду, но и осыпали ее комплиментами. Она сразила их своими формами. «Ну что за красотка», «Наряд очень вам идет», «А юбка прям в точку», «Такие ножки нужно показывать», «Ну прям огонь», «Ты пушка», «Вот это вид сзади», «Как хороша», «Ой, прям блондинка с изюминкой», — стали писать пользователи Сети.

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