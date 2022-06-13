«Все ближе к свержению Блиновской»: Собчак нашла жирный кусок для заработка на богатых простаках

Ксения Собчак недавно объявила некий тур в Эмираты, где предложила за три дня обучить народ навыкам заработка на криптовалюте, с бонусом – личным общением с ней и даже ужином в пустыне. Стоить это будет 300 тысяч рублей для страждущих, без перелета и проживания.

От этой новости обалдела даже Виктория Боня, ведь совсем недавно Ксения Собчак прилюдно разоблачала инфоцыган, а теперь сама вошла в ту же реку. Ну и не оставила в стороне поступок светской львицы и блогер Лена Миро.

«После организации клуба элитных друзей и марафона успеха, Ксения Собчак все ближе и ближе к свержению Елены Блиновской с трона главной инфомарафонщицы нашей страны.

Вместо того, чтобы хорошо провести еще какую-то свадьбу, Собчак запустила свой криптотур в Дубай», — написала в ЖЖ Миро.

Блогер полагает, что зрительницы «Дома-2» обязательно придут на курс Собчак.

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