Цена вопроса – 300 тысяч рублей: Собчак предложила провести с ней три дня в Дубае

Ксения Собчак совсем недавно создала целый фильм про то, как инфоцыгане продают воздух за огромные деньги. Видимо, звезда настолько впечатлилась легким заработком, что сама теперь решила заняться обучением сограждан.
В личном блоге Собчак предложила поехать с ней всего на три дня в Дубай, и научить там народ разбираться в NFT и биткоинах. Кроме своего личного общения, ведущая также заявила экспертов в этой области.
Имена их пока неизвестны, а вот ценник уже озвучен – 300 тысяч рублей, то есть 100 тысяч в день. И это не включая перелета и проживания в Эмиратах Ксения Анатольевна для надежности также требует предоплату — 10 тысяч рублей.
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