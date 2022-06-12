Цена вопроса – 300 тысяч рублей: Собчак предложила провести с ней три дня в Дубае

Перелет и проживание Ксения Собчак не включила в стоимость своего тура.

Ксения Собчак совсем недавно создала целый фильм про то, как инфоцыгане продают воздух за огромные деньги. Видимо, звезда настолько впечатлилась легким заработком, что сама теперь решила заняться обучением сограждан.

В личном блоге Собчак предложила поехать с ней всего на три дня в Дубай, и научить там народ разбираться в NFT и биткоинах. Кроме своего личного общения, ведущая также заявила экспертов в этой области.

Имена их пока неизвестны, а вот ценник уже озвучен – 300 тысяч рублей, то есть 100 тысяч в день. И это не включая перелета и проживания в Эмиратах Ксения Анатольевна для надежности также требует предоплату — 10 тысяч рублей.

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