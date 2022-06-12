«Не инфоцыганка, а шейха крипты!»: Боня прилюдно осмеяла Собчак, решившей срубить деньжат в Дубае

Экс-звезды «Дома-2» давно с прохладцей относятся друг к другу.

Ксения Собчак и Виктория Боня когда-то делили одну площадку на шоу «Дом-2». Первая – в качестве ведущей, вторая была участницей. А потом между ними словно черная кошка пробежала – за их словесными уколами в социальных сетях можно наблюдать бесконечно, просто сериал какой-то.

На этот раз не сдержалась Виктория Боня, которую насмешило коммерческое предложение Ксении Собчак. Не так давно телеведущая, напомним, выпустила в свет разоблачительный фильм о том, как инфоцыгане зарабатывают на народе, продавая практически воздух.

А теперь сама устраивает некий «тур» в Дубай на три дня, предлагая обучиться на арабской земле оборотам с криптой за 300 тысяч рублей. И это без стоимости проживания и перелета, всего за три дня. Правда бонусом предлагается ужин с Ксенией Анатольевной в пустыне.

Виктория Боня, увидев сие, остолбенела. «А что, так можно было? Переименовала марафон в тур, и ты уже не инфоцыганка, а шейха крипты!» — удивилась блогер в своем телеграме.

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