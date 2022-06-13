«У нас дружеские отношения, и для дочери это важно»: Павел Табаков – о Софье Синицыной

Актер Павел Табаков заявил, что старается, как можно чаще видеться со своей дочерью, которую зовут необычным именем Миа.

Девочка уже ходит, говорит основные слова: «папа» и «мама». С матерью своего ребенка актрисой Софьей Синицыной они вместе не живут, сообщает «АиФ».

«У нас дружеские отношения, и для дочери это важно. Советская традиция продолжать жить вместе ради ребенка, по-моему, убивает его психику». Павел Табаков

Напомним, что Миа Табакова появилась на свет в 2020 году. При этом Павел почти год скрывал от общественности, что у него есть ребенок.

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