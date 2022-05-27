«Я все думал, что сейчас скажет гадость или правду про меня»: Римас Туминас – об Олеге Табакове

Как отметил литовский режиссер, они часто пересекались раньше с коллегой.

Литовский театральный режиссер Римас Туминас в программе «Еще не Познер» рассказал о своих частых встречах с коллегой Олегом Табаковым.

«Мы встречались часто с Олегом Табаковым, то на премиях, то на премьерах, то на праздниках каких-то. И всегда он подходил ко мне. Я все думал, что сейчас скажет гадость или правду про меня, что я обманщик. Что обманываю наш народ». Римас Туминас

Как отметил Туминас, на самом деле Табаков хотел узнать о другом. «Табаков говорил: «Ну откуда в такой маленькой стране так много режиссеров». А у него была нехватка. Он искал и не находил. Я каждый раз ему новые версии объяснял», — заявил Римас Туминас.

Напомним, что Римас Туминас сделал за последнее время ряд противоречивых заявлений о ситуации на Украине. В начале мая он был уволен с должности худрука из Театра имени Вахтангова.

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