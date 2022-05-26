«По личным причинам»: Анна Чиповская объявила об уходе из Театра Табакова после пятнадцати лет работы

Одна из самых красивых и талантливых актрис — Анна Чиповская — в своем телеграм-канале объявила, что приняла решение уйти из Театра Табакова.

Артистка сослалась на личные причины, но уточнять, что именно подвигло ее на такой шаг, не стала.

«В конце этого сезона я по личным причинам покидаю Театр Табакова. Хотя, место, в котором ты жил 15 лет, невозможно покинуть, оно навсегда останется родным. Останется домом. Я бесконечно благодарна Олегу Палычу за то, что разглядел меня и всегда давал шансы, всем режиссерам, с которыми работала, этому опыту, этому времени, которое подарило мне несколько по-настоящему любимых ролей, всем цехам и, конечно же, всем моим партнерам, коллегам и друзьям, которые больше, чем друзья, которые семья», — попрощалась Анна Чиповская.

Актриса добавила, что будет очень скучать по своим коллегам, и пожелала успехов им и театру, который считает своим любимым.

Поклонников, купивших билеты на спектакли с ее участием, Анна Чиповская успокоила, уточнив, что все ранее запланированные постановки в мае, июне и июле она отыграет.

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