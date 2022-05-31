Павел Табаков — о съемках в «Тоболе» и конфликте с киношным отцом

На Первом канале вышел исторический сериал «Тобол» про времена Петра Первого. Одну из главных ролей в картине сыграл Павел Табаков. Актер рассказал о своем герое и о том, как попал в проект.

— Чем привлек вас «Тобол»?

— Это хорошая литература, а господин Зайцев хороший режиссер, который работал и с моими родителями, он делает качественные продукты. А еще мне понравилось, что нужно было уехать на долгое время — это было завлекательно.

— Расскажите о вашем герое?

— Мой герой — молодой идеалист, который находит кумира и везде следует за ним. В конечном счете он находит возможность проявить героизм и смелость: в одной из сцен наш отряд атакуют из засады, и меня, поскольку враги узнали, что ворота открываются по команде, под угрозой смерти заставляют выбивать такт открытия ворот. Что я поначалу делаю, но потом понимаю, что все-таки нет, мой герой должен спасти остальных…

Кстати, эта сцена снималась в специально построенном для съемок форте, под Тобольском. То есть это было реально построенное укрепление. Но за счет того, что дороги там были не самые хорошие, это было тяжело. Холодно, непросто, но мы старались.

— Близок ли вам ваш герой?

— У меня с персонажем были точки соприкосновения по внутреннему характеру, вот так. У Петьки хорошие взаимоотношения с отцом, но только когда он записывается в полк, его отец не хочет отпускать, понимает, что война — это недальновидное дело, поэтому он против. Но потом он принимает его решение и начинает гордиться сыном.

Опять-таки, я говорю, мой герой нашел себе кумира и везде хотел следовать за ним. Более того, когда ты живешь в новом строящемся городе, и к тебе приезжает полк красивых, бравых ребят, тебе хочется быть немножко похожим на них, вместе с ними.

— Чем интересен сериал «Тобол»?

— Исторические кино у нас в стране очень хорошо снимают. Поэтому получается интересно, когда делают что-то про давние времена. Но тут, мне кажется, главное, что мы обошлись без лозунгов о том, что никто такую правдивую историю до нас не показывал.

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