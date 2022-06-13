«Приглашаем в Коллегию адвокатов»: Жорин предложил новую должность Поклонской

Адвокат Сергей Жорин в «Телеграм» предложил новую должность бывшему прокурору Крыма Наталье Поклонской.
«Наталью Поклонскую снова уволили. Ну что такое?! Приглашаем к нам в Коллегию адвокатов. Опыт работы в юридической сфере у Натальи Владимировны имеется».
Ранее стало известно, что Наталья Поклонская была освобождена от должности заместителя главы Россотрудничества.
Напомним, что в последнее время Наталья Поклонская позволяла себя ряд неоднозначных высказываний относительно событий на Украине. За это она подвергалась критике.
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