«Приглашаем в Коллегию адвокатов»: Жорин предложил новую должность Поклонской

Как отметил юрист, опыт подобной работы у бывшего прокурора Крыма имеется.

Адвокат Сергей Жорин в «Телеграм» предложил новую должность бывшему прокурору Крыма Наталье Поклонской.

«Наталью Поклонскую снова уволили. Ну что такое?! Приглашаем к нам в Коллегию адвокатов. Опыт работы в юридической сфере у Натальи Владимировны имеется». Сергей Жорин

Ранее стало известно, что Наталья Поклонская была освобождена от должности заместителя главы Россотрудничества.

больше по теме Наталья Поклонская освобождена с должности заместителя главы Россотрудничества Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Напомним, что в последнее время Наталья Поклонская позволяла себя ряд неоднозначных высказываний относительно событий на Украине. За это она подвергалась критике.

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