«Угроза имеется»: Наталья Поклонская объяснила, почему уже восемь лет ходит с охраной

По словам экс-прокурора Крыма, ее не раз пытались убить.

Бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская в шоу «Скажи Гордеевой» объяснила, почему уже восемь лет вынуждена передвигаться исключительно с охраной.

«Различные движения, то мне смертный приговор вынесли, то взрывать хотели. Мы обнаружили взрывное устройство. Угроза имеется. Я привыкла ходить с охраной. Моя жизнь с 2014 года изменилась. Вообще началась другая жизнь». Наталья Поклонская

Как отметила Наталья Поклонская, три года назад она сделал татуировку – птицу-Феникс. «Мы с дочерью вместе сделали. Такая вот новая точка отсчета, новый период в жизни. Я ей обещала. Дочка мой друг. Ей сейчас 17 лет. Она очень взрослая. В нашей маленькой семье каждый имеет свою точку зрения. Дочка очень переживает. У нас там родные на Украине. И она, и я любим Украину», — заявила Наталья Поклонская.

больше по теме Наталья Поклонская не поедет работать в Кабо-Верде по личным обстоятельствам Знаменитый российский политик так и не вступила в должность посла.

Напомним, что Наталья Поклонская – заместитель руководителя Россотрудничества. Она бывший прокурор Крыма.

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