«Это не то, чего мне не хватает»: Поклонская рассказала, сколько у нее на самом деле было мужей

Как отметила бывший прокурор Крыма, не обязательно выходить замуж, чтобы быть счастливой.

Бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала о своей личной жизни в эфире программы «Скажи Гордеевой».

«У меня был муж, отец моего ребенка. Это мой первый муж. Мы быстро расстались. Он был намного старше меня. У нас не получилось. Но я благодарна, что у меня благодаря ему появилась красавица-дочь. И второй муж — Иван Соловьев». Наталья Поклонская

Как отметила Наталья Поклонская, она пока не планирует выходить снова замуж. «Мне кажется, это не то, чего мне не хватает. Отношения могут быть прекрасными без штампа. Самыми лучшими. Не обязательно выходить замуж. Не обязательно заключать действия по регламентации этих отношений», — заявила Наталья Поклонская.

Напомним, что у Натальи Поклонской есть дочь — 17-летняя Анастасия Мериуц. Она знает турецкий и украинский языки.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.