Бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская освобождена с должности заместителя главы Россотрудничества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Напомним, что в последнее время Наталья Поклонская позволяла себя ряд неоднозначных высказываний относительно событий на Украине. За это она подвергалась критике.

К примеру, Наталья Поклонская в интервью заявила, что «эта буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины».

После этого в Госсовете Крыма допустили, что лишат Поклонскую госнаград.

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