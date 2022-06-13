«Я не хожу в церковь и синагогу»: Андрей Макаревич высказал свое отношение к вере

По словам музыканта, он надеется, что в мире все-таки возобладает трезвый разум.

Певец Андрей Макаревич в беседе с Михаилом Пелливертом заявил, что надеется, а не верит в лучшее, потому что «верят в церкви».

«Я не хожу в церковь и синагогу. Но какой-то веры это не отменяет». Андрей Макаревич

По словам Андрея Макаревича, он надеется, что все-таки трезвый разум победит. «Человеческий разум возобладает. Гармония, которая изначально миру присуща, возобладает», — заявил Андрей Макаревич.

Напомним, что Андрей Макаревич вместе со своей женой Эйнат Кляйн уехал жить в Израиль. Оттуда он сделал несколько громких антироссийских высказываний.

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