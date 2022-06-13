«Понимали, что это дурка какая-то. Эти звездочки»: Андрей Макаревич раскритиковал пионерию

По словам музыканта, все эти собрания были никому не нужны.

Музыкант Андрей Макаревич в беседе с Михаилом Пелливертом раскритиковал пионерию.

«Я был членом совета дружины пионерской организации, потому что был активный и деятельный молодой человек. Мы уже тогда понимали, что это дурка какая-то. Эти звездочки. Пионерские какие-то собрания никому не нужные. Мы уже тогда над этим глумились». Андрей Макаревич

По словам Андрея Макаревича, они писали какие-то ернические стихи с одноклассником Евгением Прохоровым. «В силу юношеского такого сарказма высмеивали, что видели вокруг. Хорошо, что эта тетрадка никому дальше нашего класса не попала, потому что могли и по башке настучать за это дело», — заявил Андрей Макаревич.

Напомним, что Андрей Макаревич вместе со своей женой Эйнат Кляйн уехал жить в Израиль. Оттуда он сделал несколько громких антироссийских высказываний.

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