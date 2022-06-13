«Я просто повторил чужую мудрость»: сбежавший из страны Макаревич объяснил свои оскорбления россиян

Андрей Макаревич, сбежавший в Израиль, не раз оскандаливался громкими и обидными высказываниями в адрес россиян. В новом интервью музыкант в беседе с Михаилом Пелливертом порассуждал на злобу дня, а также оправдался за свои оскорбительные выпады в адрес россиян.

В частности, Макаревичу припомнили утверждение о том, что «80% вокруг – идиоты». Музыкант не ответил, сожалеет ли он о сказанном, но подчеркнул, что не он это придумал.

«Это не мое утверждение. Это говорил и Чехов, и Эдгар По и еще масса людей поумнее меня. Так что я просто повторил чужую мудрость. Да не мудрость, это наблюдение», — объяснил артист на YouTube-канале Sheinkin40.

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