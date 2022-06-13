«Мы приехали рожать»: Андрей Макаревич назвал истинные причины переезда в Израиль

По словам музыканта, все его интервью сводятся к двум вопросам.

Музыкант Андрей Макаревич в беседе с Михаилом Пелливертом объяснил, почему приехал жить в Израиль.

«Мы приехали рожать. Я как человек наивный и позитивный внутри до последнего не верил, что начнется такое. Я дал 30 интервью и в конце чуть не повесился. Все сводится к двум вопросам. Как вы себя ощущаете в этой ситуации и что вы об этом думаете». Андрей Макаревич

По словам Андрея Макаревича, его мысли за 90 дней не изменились. «Повторять одно и тоже я больше не в силах. Я чувствую и думаю то же, что и любой нормальный человек, живущий на земле», — заявил Андрей Макаревич.

Напомним, что Андрей Макаревич и его жена Эйнат Кляйн не так давно стали родителями. У музыканта на свет появился сын.

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