«Не хватало миллиона долларов»: сбежавший из страны Макаревич признался, что клянчил деньги у президента

Оскорбивший россиян музыкант Андрей Макаревич обосновался в Израиле, где на днях дал новое интервью YouTube-каналу Sheinkin40. Он вспомнил, как десять лет назад поддерживал Дмитрия Медведева, баллотировавшегося в президенты. Он не только проголосовал за него, выступил с концертом после его победы на выборах, но и обращался с личной просьбой к руководителю страны.

«Один раз попросил у Медведева, когда он был президентом, денег на фестиваль «Сотворение мира» в Казани. Я не для себя старался. Да, дал, фестиваль был роскошный, был признан лучшим фестивалем Европы, все было очень здорово организовано», — рассказал артист.

Макаревич признался, что ни разу не пожалел о том, что тогда попросил денег. «Не хватало ровно одного миллиона долларов», — добавил музыкант.

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.