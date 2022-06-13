«Ну хам»: оскорбивший россиян Макаревич ответил Шахназарову

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич не раз оказывался в центре скандалов из-за своих оскорбительных высказываний в адрес россиян. Сбежавший в Израиль музыкант регулярно становится героем новостей и статей, а также эфиров журналиста и писателя Михаила Шахназарова. Тот не стесняется в выражениях в адрес певца, но Макаревич старается не обращать на это внимание.

«Если это мои близкие друзья, то оно (мнение – прим. ред) мне интересно. Если это люди, которых я не знаю… сегодня обнаружился какой-то Шахназаров, не кинорежиссер, а какой-то радиоведущий. Никак не может успокоиться по поводу моего существования. Я знать не знаю, кто он такой. Ну хам, ну и что? Я себе испорчу день еще из-за одного хама какого-то?» — ответил Шахназарову Макаревич в интервью YouTube-каналу Sheinkin40.

Одно из обращений Шахназарова, к слову, касалось мнения Макаревича о том, что его обливают грязью небесплатно. Журналист припомнил, что сам музыкант негативно отзывается о России уже много лет, а значит, по его же логике, получает за это деньги.

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