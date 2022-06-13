«Ребята с ТНТ предпочли молчать»: Михаил Шац высказался о российских комиках и юмористах

По словам шоумена, свое мнение высказывают те, кто не связан телевизионными обязательствами.

Телеведущий и юморист Михаил Шац в программе «Настоящее время» высказался о российских комиках и их отношении к событиям на Украине.

«Было письмо комиков в первую неделю. Я его подписал. Там было много комиков. В основном это ребята независимого стендапа. Они не связаны телевизионными обязательствами. В российском стендапе андеграунд и мейнстрим, который поддерживается каналом ТНТ. Ребята с ТНТ предпочли молчать». Михаил Шац

Как отметил Михаил Шац, андеграундовые комики высказались свое отношение к событиям на Украине. «Многие уехали. Многие сейчас находятся в разных частях света: Турция, Грузия, Армения. Они делают благотворительные концерты, шоу, ролики», — заявил Михаил Шац.

Напомним, что Михаил Шац – участник КВН, член Академии Российского телевидения с 2007 года, член попечительского совета благотворительного фонда «Созидание». Бывший супруг телеведущей Татьяны Лазаревой.

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