«Заберите с собой всяких Галкиных»: Шацу посоветовали уехать из Израиля

Некоторые жители страны не в восторге от наших артистов.

В недавнем интервью блогеру актриса Татьяна Лазарева сообщила, что ее муж Михаил Шац сейчас находится в Израиле. По ее словам, шоумену «нужно ведь где-то работать».

Однако некоторые жители страны обетованной против того, что к ним едут российские артисты. В Сети требуют, чтобы Шац и его «дружки-коллеги» возвращались в Россию.

«Понаехали к нам, вали обратно!»; «Что, заработали свои миллионы в России, теперь можно и убегать?»; «Возьмите с собой всяких Галкиных и ищите другое хлебное место, «патриоты»!» — написали израильтяне в Интернете.

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