«Всегда говорил об отношениях внутри семьи»: Шац рассказал, чем будет заниматься в Израиле

Телеведущий и юморист Михаил Шац в программе «Настоящее время» рассказал, чем будет заниматься в Израиле, куда он уехал из России.
«Я сейчас хочу перезапустить подкаст, который делаю со своей дочкой Соней. Он называется: «Папа, закрой дверь!». Он об отношениях отцов и детей. Этот подкаст всегда был хорошим и популярным. Всегда говорил в нем об отношениях внутри семьи».
Как отметил Михаил Шац, сейчас такие программы очень важны. «Потому что раскол поколений является наиболее острым. Поэтому мы решили выпустить его на моем канале. Готовимся к съемкам в Израиле», — заявил Михаил Шац.
Напомним, что Михаил Шац – участник КВН, член Академии Российского телевидения с 2007 года, член попечительского совета благотворительного фонда «Созидание». Бывший муж телеведущей Татьяны Лазаревой.
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