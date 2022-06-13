«Всегда говорил об отношениях внутри семьи»: Шац рассказал, чем будет заниматься в Израиле

Как отметил телеведущий, сегодня раскол поколений является очень острым.

Телеведущий и юморист Михаил Шац в программе «Настоящее время» рассказал, чем будет заниматься в Израиле, куда он уехал из России.

«Я сейчас хочу перезапустить подкаст, который делаю со своей дочкой Соней. Он называется: «Папа, закрой дверь!». Он об отношениях отцов и детей. Этот подкаст всегда был хорошим и популярным. Всегда говорил в нем об отношениях внутри семьи». Михаил Шац

Как отметил Михаил Шац, сейчас такие программы очень важны. «Потому что раскол поколений является наиболее острым. Поэтому мы решили выпустить его на моем канале. Готовимся к съемкам в Израиле», — заявил Михаил Шац.

Напомним, что Михаил Шац – участник КВН, член Академии Российского телевидения с 2007 года, член попечительского совета благотворительного фонда «Созидание». Бывший муж телеведущей Татьяны Лазаревой.

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