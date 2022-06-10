Лазарева осудила «тройственный союз» Галкина с Шевчуком и Макаревичем

Как отметила телеведущая, сейчас самой ей не до смеха.

Телеведущая Татьяна Лазарева в интервью западным СМИ заявила, что не видит смысла в общих концертах юмориста Максима Галкина с музыкантами Юрием Шевчуком и Андреем Макаревичем, о чем в последнее время упорно говорит народная молва.

«Мы с Галкиным общаемся как граждане страны. Не понимаю, зачем ему объединяться с Шевчуком и Макаревичем — они прекрасно могут работать по отдельности!» Татьяна Лазарева

При этом Татьяна Лазарева заметила, что сама сейчас сосредоточена на благотворительной деятельности. Юмор ее интересует в последнюю очередь. Себя она артистом уже не считает. Как сказала звезда, вряд ли она способна что-то сделать запоминающееся на сцене.

Татьяна Лазарева уже несколько месяцев находится в Испании. За последнее время она сделала ряд громких антироссийских заявлений относительно событий на Украине.

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