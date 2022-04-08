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Михаил Шац с детьми покинул Россию и улетел к Татьяне Лазаревой в Испанию

Как заверил актер, речи о его эмиграции пока не идет.

Михаил Шац с детьми покинул Россию и улетел к Татьяне Лазаревой в Испанию
Татьяна Лазарева и Михаил Шац. Фото: Global Look Press

Телеведущий Михаил Шац улетел с детьми в Испанию к своей бывшей жене артистке Татьяне Лазаревой. При этом он заверил, что речи об эмиграции не идет. Юморист пока размышляет, где в будущем будет жить на постоянной основе.

Татьяна Лазарева
Татьяна Лазарева. Фото: Global Look Press

Как рассказала Татьяна Лазарева в YouTube-шоу «ЖВЛ» она, как и ее дочь, хотела бы жить в России, но пока это невозможно. Как заметила телеведущая, она испугалась за наследницу, что ту могут посадить в России в тюрьму и они не смогут к ней приезжать. Ближайшие три месяца Соня проведет в Европе.

«Михаил в безопасности, все они приехали сюда, ко мне. Потом он поехал дальше глядеть… у нас дети разбросаны по разным странам».

Татьяна Лазарева

Ранее Татьяна Лазарева рассказывала, что путь в Россию ей заказан. С ней были разорваны все контракты после ее неосторожных высказываний о событиях на Украине.

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испанияМихаил ШацРоссияТатьяна ЛазареваУкраина