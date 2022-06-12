«Сам сбежал, а теперь прямо он помнит Россию»: Максиму Галкину «прилетело» от фанатов после неожиданного заявления

Пародисту Максиму Галкину объявили травлю в Сети после его слов о родине.

Известный телеведущий и пародист Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой уже почти четыре месяца живет в Израиле.

В июне Максим Галкин начал давать концерты в этой стране, рассказывая о том, как тепло принимает его израильская публика.

В День России, который отмечается 12 июня, Максим Галкин опубликовал в микроблоге пост, в котором признался в любви к родине.

Однако его заявление о двух разных Россиях, одна из которых ему мила, а другая – нет, приняли далеко не все пользователи. Под публикацией Максима Галкина образовался целый форум, где высказались уже порядка двадцати тысяч человек.

Некоторые из них заподозрили, что Максим Галкин таким образом хочет оправдаться за отъезд из России в феврале этого года.

«Россия его уже забыла, и он это понимает, поэтому и пишет», «Сам сбежал, а теперь прямо он помнит Россию!», «Он заведомо знает, что возвращаться ему сюда, в Россию, поэтому и пишет оправдательные посты, вернуть хоть кого-то, кто будет платить за концерты», «Видимо, за бугром больше бабла было, чем здесь потерял. Пристроил. Боялся, что там счета арестуют. Прозорливый», — высказались в Сети.

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