Чтобы прокормить жену и детей: Максим Галкин работает в Израиле на износ, давая по два концерта в день

Известный пародист Максим Галкин вместе с женой, певицей Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой уже почти четыре месяца живет в Израиле.
После трех месяцев вынужденного простоя Максим Галкин вновь приступил к активной работе.
Он дает концерты в Израиле, выступая в больших и маленьких городах этой страны.
Порой, в один день Максим Галкин устраивает по два представления. Так, накануне, одиннадцатого июня, он выступил в Тель-Авиве, а затем в Хайфе.
Судить об этом можно по микроблогу Максима Галкина. Пародист поделился видео из Тель-Авива и Хайфы, указав одну и ту же дату выступления.
«Спасибо, Тель-Авив! Два прекрасных вечера — 10 и 11 июня в Тель-Авиве!» — написал Максим Галкин.
Позже он поблагодарил зрителей, тепло принимавших его в Хайфе.
«Спасибо, Хайфа», — прокомментировал видео в микроблоге Максим Галкин.
Всего же, за одиннадцать дней июня Максим Галкин дал девять концертов в Израиле. Вероятно, чтобы прокормить Аллу Пугачеву и детей Гарри и Лизу, Галкину приходится очень много трудиться.
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