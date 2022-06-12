Неподдельное счастье: Павел Прилучный подкинул Зепюр Брутян в бассейне, а та вернулась в его сильные руки

Павел Прилучный и Зепюр Брутян продолжают демонстрировать, что их связывают нежные чувства.

Актерская парочка Павел Прилучный и Зепюр Брутян продолжают показывать поклонникам, что их отношения наполнены любовью и нежностью.

Зепюр Брутян поделилась в микроблоге видео, на котором запечатлено, как она и Павел Прилучный резвятся в бассейне.

Павел Прилучный подкидывает хрупкую Зепюр Брутян над водой, та делает сальто, погружается под воду и тут же всплывает. Павел Прилучный протягивает к ней руки, чтобы подстраховать в случае необходимости.

Выглядит все очень красиво и романтично.

Стоит напомнить, что Павел Прилучный и Зепюр Брутян провели несколько чудесных дней на Маврикии, после чего актриса заявила, что ее с Павлом ничего не связывает.

Но судя по всему, это был блеф.

После Маврикия парочка продолжила отдых, переместившись в другое место и прихватив с собой детей Прилучного от брака с Агатой Муцениеце.

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