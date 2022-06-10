Брутян взяла за ручку дочь Муцениеце: Прилучный запечатлел детей на отдыхе в компании новой пассии

Павел Прилучный и его новая пассия Зепюр Брутян продолжают нагонять тумана на свои отношения. Ранее парочка отдыхала вместе в Маврикии, активно демонстрируя свои чувства в соцсетях.

Также в Сети поползли слухи о том, что артисты поженились еще в мае. И даже некоторые паблики разместили документы, якобы, подтверждающие этот факт.

Позже Зепюр Брутян заявила, что съемки закончились и поблагодарила Павла за подписчиков. Из-за этого фолловеры подумали, что романа у пары на самом деле не было, а все это устроили ради пиара их сериала «В клетке».

Тем не менее, Павел Прилучный сообщил в своих соцсетях, что с Зепюр Брутян они вновь отправились отдыхать. Как оказалось, компанию им составили также дети артиста от Агаты Муцениеце.

В личном блоге он показал фото с совместной прогулки, в кадре новая возлюбленная актера мило держала за ручку дочку Агаты Муцениеце Мию, ее сын Тимоша тоже стоял рядом.

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