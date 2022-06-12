«Не все в восторге от наших визитов»: сестры-близнецы Колисниченко и Салибекова вместе заявились на «Дом-2»

Бывшие участницы реалити-шоу Катя Колисниченко и Юлия Салибекова решили напомнить всем о себе.

Экс-участницы «Дома-2», сестры-близняшки Катя Колисниченко и Юлия Салибекова решили тряхнуть стариной.

Пережившие недавно разводы, две дамы явились на телестройку. Правда, становиться вновь участницами они не намерены, как это сделал бывший муж Юлии Тигран Салибеков.

«Были вчера с Юлей на «Доме-2». Удивляли всех своей несхожестью. Скажу вам одно, что вы явно удивитесь, когда посмотрите эфир через 5 дней с нами. Многие из вас, скорей всего, хорошенечко поностальгируют. Знаю, что не все в восторге от наших визитов на проект», — поделилась в микроблоге Катя Колисниченко.

О цели визита она не сообщила.

Но скорее всего, ее задача – поддержать сестру Юлию, которая регулярно посещает «Поляну», чтобы не дать Тиграну Салибекову распространять о ней одностороннюю информацию.

Смотрите также

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.